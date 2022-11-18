Калугина (Борзенкова) Татьяна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1890
Дата смерти29.07.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куркина (Калугина) Анна Александровна
Отец ребёнка: Калугин Александр Кузмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калугин Павел Александрович
Отец ребёнка: Калугин Александр Кузмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева (Калугина) Ксения Александровна
Отец ребёнка: Калугин Александр Кузмич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Сын: Калугин Яков Александрович
Отец ребёнка: Калугин Александр Кузмич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Калугин Степан Александрович
Отец ребёнка: Калугин Александр Кузмич
Рождение ребёнка
15.07.1928
Сын: Калугин Пётр Александрович
Отец ребёнка: Калугин Александр Кузмич
Смерть
29.07.1987
Нордовка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан