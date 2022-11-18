Калугина (Борзенкова) Татьяна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугина (Борзенкова) Татьяна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1890

Дата смерти

29.07.1987

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куркина (Калугина) Анна Александровна

Отец ребёнка: Калугин Александр Кузмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Павел Александрович

Отец ребёнка: Калугин Александр Кузмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева (Калугина) Ксения Александровна

Отец ребёнка: Калугин Александр Кузмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калугин Александр Кузмич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Калугин Яков Александрович

Отец ребёнка: Калугин Александр Кузмич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Калугин Степан Александрович

Отец ребёнка: Калугин Александр Кузмич

Рождение ребёнка
15.07.1928

Сын: Калугин Пётр Александрович

Отец ребёнка: Калугин Александр Кузмич

Смерть
29.07.1987
Нордовка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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