Антон Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антон Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1717 г.р.

Мать

1718 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Петр Антипов

Мать: Мария Прокопьева

Смерть
Неизвестно
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