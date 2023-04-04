Гурфинкель Александр (Шура)
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Гурфинкель Лейб
Мать: Гурфинкель Эстер
Работа или профессия
Неизвестно
Джулинка, Вінницька область
Образование
Неизвестно
техникум по специальности "землеустройство"
Бракосочетание
1940
Жена: ?
Рождение ребёнка
1941
Дочь: (Гурфинкель) ?
Мать ребёнка: ?
Смерть
1941
Причина смерти: На войне