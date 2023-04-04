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Гурфинкель Александр (Шура)

Место рождения

Терновка, Вінницька область

Дата рождения

1918

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Жена

1920 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Гурфинкель Лейб

Мать: Гурфинкель Эстер

Терновка, Вінницька область
Работа или профессия
Неизвестно
Джулинка, Вінницька область
Образование
Неизвестно
техникум по специальности "землеустройство"
Бракосочетание
1940

Жена: ?

Рождение ребёнка
1941

Дочь: (Гурфинкель) ?

Мать ребёнка: ?

Терновка, Вінницька область
Смерть
1941
Терновка, Вінницька область
Причина смерти: На войне

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