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Костромин Павел Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1901

Сын: Костромин Тарас Павлович

Мать ребёнка: Костромина -- Наталья Егоровна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
24.02.1901

Сын: Костромин Тимофей Павлович

Мать ребёнка: Костромина -- Наталья Егоровна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костромина -- Наталья Егоровна

Смерть
Неизвестно
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