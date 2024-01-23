Сизов Михаил Захаровтч
Место рожденияРакитовка Ржевский район Тверской обл
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Сизов Захар Иосифович
Мать: Варвара Яковлена
Ракитовка Ржевский район Тверской обл
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Сизова Вера Михайловна
Мать ребёнка: Сизова Матрона Ивановна
д.Ракитовка, Ржевский район Тверской обл
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Сизова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Ракитовка Кировский район Тверской обл
Рождение ребёнка
1914
Сын: Сизов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Сизова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Сизова Матрона Ивановна
Смерть
Неизвестно