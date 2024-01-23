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Сизов Михаил Захаровтч

Место рождения

Ракитовка Ржевский район Тверской обл

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Сизов Захар Иосифович

Мать: Варвара Яковлена

Ракитовка Ржевский район Тверской обл
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Сизова Вера Михайловна

Мать ребёнка: Сизова Матрона Ивановна

д.Ракитовка, Ржевский район Тверской обл
Рождение ребёнка
1908

Сын: Сизов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Сизова Матрона Ивановна

Ракитовка, Никоновская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
1908

Сын: Сизов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Ракитовка Кировский район Тверской обл
Рождение ребёнка
1914

Сын: Сизов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Сизова Матрона Ивановна

Ракитовка, Никоновская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
1922

Сын: Сизов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Сизова Матрона Ивановна

Ракитовка, Никоновская волость, Ржевский уезд
Смерть
Неизвестно
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