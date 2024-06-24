Любченко Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
27.05.1888
Восприемник
17.09.1888
Рождение ребёнка
17.04.1893
Дочь: (Любченко) Александра Аверкиевна
Отец ребёнка: Любченко Аверкий Григорьевич
Рождение ребёнка
30.12.1897
Дочь: (Любченко) Мелания Аверкиевна
Отец ребёнка: Любченко Аверкий Григорьевич
Смерть
Неизвестно