Любченко Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любченко Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любченко Аверкий Григорьевич

Восприемник
27.05.1888
Восприемник
17.09.1888
Рождение ребёнка
17.04.1893

Дочь: (Любченко) Александра Аверкиевна

Отец ребёнка: Любченко Аверкий Григорьевич

Рождение ребёнка
30.12.1897

Дочь: (Любченко) Мелания Аверкиевна

Отец ребёнка: Любченко Аверкий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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