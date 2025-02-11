Домна Родионова 1838 — найти родственников по фамилии на Familio

Домна Родионова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1838, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Агафья Николаева1802 г.р.
Отец
Родион Васильев1803 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Родион Васильев

Мать: Агафья Николаева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

44

Смерть
Неизвестно

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