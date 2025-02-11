Домна Родионова
женский, родилась 1838, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьАгафья Николаева1802 г.р.
ОтецРодион Васильев1803 г.р.
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Место
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Рождение
1838
Отец: Родион Васильев
Мать: Агафья Николаева
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно