Muru Марья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1723 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1723 ст.
1763 - Книга 3-й Ревизии, Копорский уезд - РГАДА, ф.350, оп.2, дело 1484
Рождение ребёнка
Около 1746 ст.
Сын: Muru Осип Матисович
Отец ребёнка: Muru Матис Иванович
1763 - Книга 3-й Ревизии, Копорский уезд - РГАДА, ф.350, оп.2, дело 1484
Рождение ребёнка
Около 1749 ст.
Сын: Muru Семён Матисович
Отец ребёнка: Muru Матис Иванович
1763 - Книга 3-й Ревизии, Копорский уезд - РГАДА, ф.350, оп.2, дело 1484
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.
Отец ребёнка: Muru Матис Иванович
1763 - Книга 3-й Ревизии, Копорский уезд - РГАДА, ф.350, оп.2, дело 1484
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Muru Агнетта Матисовна
Отец ребёнка: Muru Матис Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Muru Матис Иванович
Смерть
Неизвестно