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Muru Марья Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1723 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1722 г.р.

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

1763 - Книга 3-й Ревизии, Копорский уезд - РГАДА, ф.350, оп.2, дело 1484
Рождение ребёнка
Около 1746 ст.

Сын: Muru Осип Матисович

Отец ребёнка: Muru Матис Иванович

Рапполово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
1763 - Книга 3-й Ревизии, Копорский уезд - РГАДА, ф.350, оп.2, дело 1484
Рождение ребёнка
Около 1749 ст.

Сын: Muru Семён Матисович

Отец ребёнка: Muru Матис Иванович

Рапполово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
1763 - Книга 3-й Ревизии, Копорский уезд - РГАДА, ф.350, оп.2, дело 1484
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.

Сын: Muru Андрей Матисович

Отец ребёнка: Muru Матис Иванович

Рапполово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
1763 - Книга 3-й Ревизии, Копорский уезд - РГАДА, ф.350, оп.2, дело 1484
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Muru Агнетта Матисовна

Отец ребёнка: Muru Матис Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Muru Матис Иванович

Смерть
Неизвестно
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