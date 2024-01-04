Лаврищева Татьяна Валерьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврищева Татьяна Валерьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.?

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.?

Отец: Бобков Валерьян

Мать: Бобкова Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
22.12.1998

Дочь: Лаврищева Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Лаврищев Владимир

Рождение ребёнка
22.12.1998

Дочь: Лаврищева Дарья Владимировна

Отец ребёнка: Лаврищев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаврищева Вера Владимировна

Отец ребёнка: Лаврищев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврищев Владимир

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