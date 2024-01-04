Лаврищева Татьяна Валерьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.?
Отец: Бобков Валерьян
Рождение ребёнка
22.12.1998
Дочь: Лаврищева Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Лаврищев Владимир
Рождение ребёнка
22.12.1998
Дочь: Лаврищева Дарья Владимировна
Отец ребёнка: Лаврищев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаврищева Вера Владимировна
Отец ребёнка: Лаврищев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаврищев Владимир