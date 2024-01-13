Харитонова (Колодина) Ирина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова (Колодина) Ирина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1891 ст.

Сын: Харитонов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Харитонов Яков Прокопьевич

Рождение ребёнка
17.03.1894 ст.

Сын: Харитонов Кирилл Яковлевич

Отец ребёнка: Харитонов Яков Прокопьевич

Рождение ребёнка
03.07.1896 ст.

Дочь: Харитонова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Харитонов Яков Прокопьевич

Рождение ребёнка
23.06.1899 ст.

Сын: Харитонов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Харитонов Яков Прокопьевич

Рождение ребёнка
22.10.1901 ст.

Дочь: Харитонова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Харитонов Яков Прокопьевич

Рождение ребёнка
22.10.1901 ст.

Дочь: Лизунова Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Харитонов Яков Прокопьевич

дер. Пагитовская, Тарасовский приход, Холмогорский уезд, Архангельская губерния.
Рождение ребёнка
14.08.1904 ст.

Сын: Харитонов Феодосий Яковлевич

Отец ребёнка: Харитонов Яков Прокопьевич

Рождение ребёнка
14.01.1906

Дочь: Харитонова Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Харитонов Яков Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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