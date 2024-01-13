Харитонова (Колодина) Ирина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.04.1891 ст.
Сын: Харитонов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Харитонов Яков Прокопьевич
Рождение ребёнка
17.03.1894 ст.
Сын: Харитонов Кирилл Яковлевич
Отец ребёнка: Харитонов Яков Прокопьевич
Рождение ребёнка
03.07.1896 ст.
Дочь: Харитонова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Харитонов Яков Прокопьевич
Рождение ребёнка
23.06.1899 ст.
Отец ребёнка: Харитонов Яков Прокопьевич
Рождение ребёнка
22.10.1901 ст.
Дочь: Харитонова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Харитонов Яков Прокопьевич
Рождение ребёнка
22.10.1901 ст.
Дочь: Лизунова Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Харитонов Яков Прокопьевич
дер. Пагитовская, Тарасовский приход, Холмогорский уезд, Архангельская губерния.
Рождение ребёнка
14.08.1904 ст.
Сын: Харитонов Феодосий Яковлевич
Отец ребёнка: Харитонов Яков Прокопьевич
Рождение ребёнка
14.01.1906
Дочь: Харитонова Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Харитонов Яков Прокопьевич
Смерть
Неизвестно