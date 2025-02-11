Христина Зотова 1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Христина Зотова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1839, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Ефимия Дмитриева1806 г.р.
Отец
Зот Максимов1808 г.р.
Супруги
Макар Григорьев Макар Егоров / Макар Григорьев1837 г.р.
Дети
Антон Макаров1869 г.р.
Анастасия Макарова20.10.1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Зот Максимов

Мать: Ефимия Дмитриева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макар Григорьев Макар Егоров / Макар Григорьев

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

16

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

60

Рождение ребёнка
1869

Сын: Антон Макаров

Отец ребёнка: Макар Григорьев Макар Егоров / Макар Григорьев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.10.1872

Дочь: Анастасия Макарова

Отец ребёнка: Макар Григорьев Макар Егоров / Макар Григорьев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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