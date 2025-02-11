Христина Зотова
женский, родилась 1839, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьЕфимия Дмитриева1806 г.р.
ОтецЗот Максимов1808 г.р.
Супруги
Дети
Антон Макаров1869 г.р.
Анастасия Макарова20.10.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Зот Максимов
Мать: Ефимия Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1869
Сын: Антон Макаров
Отец ребёнка: Макар Григорьев Макар Егоров / Макар Григорьев
Рождение ребёнка
20.10.1872
Дочь: Анастасия Макарова
Отец ребёнка: Макар Григорьев Макар Егоров / Макар Григорьев
Смерть
Неизвестно