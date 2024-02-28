Параскева Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1866
Сын: Павел Иванов
Отец ребёнка: Гладков Иван Сергеевич
д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Гладков Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1876
Сын: Александр Иванов
Отец ребёнка: Гладков Иван Сергеевич
д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1879
Сын: Гавриил Иванов
Отец ребёнка: Гладков Иван Сергеевич
д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Гладков Иван Сергеевич
д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно