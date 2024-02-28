Параскева Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Павел Иванов

Отец ребёнка: Гладков Иван Сергеевич

д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1871

Сын: Гладков Терентий Иванов

Отец ребёнка: Гладков Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1876

Сын: Александр Иванов

Отец ребёнка: Гладков Иван Сергеевич

д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1879

Сын: Гавриил Иванов

Отец ребёнка: Гладков Иван Сергеевич

д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Гладков Иван Сергеевич

д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладков Иван Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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