Селивонов Феодосий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения09.01.1819 ст.
Дата смерти13.12.1862 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1819 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
временно-обязанный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Крещение
12.01.1819 ст.
Бракосочетание
До 1841
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
04.06.1841 ст.
Дочь: (Селивонова) Марфа Феодосьева
Мать ребёнка: Селивонова (...) Матрона Ильина
Рождение ребёнка
27.01.1843 ст.
Сын: Селивоненко Иван Феодосьев
Мать ребёнка: Селивонова (...) Матрона Ильина
Рождение ребёнка
17.01.1845 ст.
Дочь: (Селивонова) Ксения Феодосьева
Мать ребёнка: Селивонова (...) Матрона Ильина
Рождение ребёнка
1862
Сын: Селивонов Андрей Феодосьев
Мать ребёнка: Селивонова (...) Матрона Ильина
Вычислено исходя из возраста, указаного в записи о браке.
Смерть
13.12.1862 ст.
Причина смерти: чахотка
Похороны
15.12.1862 ст.
«на приходском кладбище»