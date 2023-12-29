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Селивонов Феодосий Яковлевич

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

09.01.1819 ст.

Дата смерти

13.12.1862 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1819 ст.

Отец: Селивонов Яков Алексеевич

Мать: Селивонова (...) Татьяна Григорьева

Кривоносовка, Сумська область
Работа или профессия
Неизвестно
временно-обязанный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Крещение
12.01.1819 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1841

Жена: Селивонова (...) Матрона Ильина

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
04.06.1841 ст.

Дочь: (Селивонова) Марфа Феодосьева

Мать ребёнка: Селивонова (...) Матрона Ильина

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
27.01.1843 ст.

Сын: Селивоненко Иван Феодосьев

Мать ребёнка: Селивонова (...) Матрона Ильина

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
17.01.1845 ст.

Дочь: (Селивонова) Ксения Феодосьева

Мать ребёнка: Селивонова (...) Матрона Ильина

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Селивонов Андрей Феодосьев

Мать ребёнка: Селивонова (...) Матрона Ильина

Кривоносовка, Сумська область
Вычислено исходя из возраста, указаного в записи о браке.
Смерть
13.12.1862 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Причина смерти: чахотка
Похороны
15.12.1862 ст.
«на приходском кладбище»

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