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Кваченков Николай Иванов

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

Около 1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
06.07.1903 ст.

Жена: Кваченкова Татьяна Иванова

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.07.1904 ст.

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Кваченкова Татьяна Иванова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
22.05.1906 ст.

Сын: Кваченков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Кваченкова Татьяна Иванова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1908 ст.

Сын: Кваченков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кваченкова Татьяна Иванова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1910 ст.

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Кваченкова Татьяна Иванова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
27.01.1913 ст.

Дочь: Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Кваченкова Татьяна Иванова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
10.07.1916 ст.

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Кваченкова Татьяна Иванова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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