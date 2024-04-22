Кваченков Николай Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.
Бракосочетание
06.07.1903 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.07.1904 ст.
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Кваченкова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
22.05.1906 ст.
Сын: Кваченков Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Кваченкова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
22.02.1908 ст.
Сын: Кваченков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кваченкова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
17.11.1910 ст.
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Кваченкова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
27.01.1913 ст.
Дочь: Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Кваченкова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
10.07.1916 ст.
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Кваченкова Татьяна Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно