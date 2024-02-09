Баранчикова Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранчикова Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баранчиков Александр Кондратьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранчикова Наталия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлов Анатолий Затеевич

Отец ребёнка: Самойлов Затей

Смерть
Неизвестно

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