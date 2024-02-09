Баранчикова Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баранчиков Александр Кондратьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранчикова Наталия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлов Анатолий Затеевич
Отец ребёнка: Самойлов Затей
Смерть
Неизвестно