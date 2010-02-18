Гаврилова Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврилова Мария Гавриловна

Гаврилова Мария Гавриловна

Место рождения

Черногузово, Опочецкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

19.10.1919

Дата смерти

18.02.2010

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1919

Отец: не указан

Мать: Неизвестна

Черногузово, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.11.1941

Дочь: Иванова (Петрова) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Петрович

Олисово, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.01.1948

Сын: Петров Иван Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Петрович

Олисово, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
18.02.2010
Захино, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.