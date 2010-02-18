Гаврилова Мария Гавриловна
Место рождения
Дата рождения19.10.1919
Дата смерти18.02.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1919
Отец: не указан
Мать: Неизвестна
Рождение ребёнка
04.11.1941
Дочь: Иванова (Петрова) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Петрович
Рождение ребёнка
10.01.1948
Сын: Петров Иван Иванович
Отец ребёнка: Петров Иван Петрович
Смерть
18.02.2010
Захино, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область