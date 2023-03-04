Пеньков Герасим Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пенькова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пенькова Варвара
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Сын: Пеньков Михаил Герасимович
Мать ребёнка: Пенькова Варвара
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Пенькова) Устина Герасимовна
Мать ребёнка: Пенькова Варвара
Рождение ребёнка
01.11.1806
Сын: Пеньков Софрон Герасимович
Мать ребёнка: Пенькова Варвара
Рождение ребёнка
08.01.1815 ст.
Сын: Пеньков Григорий Герасимович
Мать ребёнка: Пенькова Надежда
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Пенькова) Надежда Герасимовна
Мать ребёнка: Пенькова Варвара
Смерть
1820