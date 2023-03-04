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Пеньков Герасим Евдокимович

Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1778

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Пеньков Евдоким Иванович

Мать: Пенькова (Малова) Неонила Афанасьева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пенькова Надежда

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пенькова Варвара

Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1796

Сын: Пеньков Михаил Герасимович

Мать ребёнка: Пенькова Варвара

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Пенькова) Устина Герасимовна

Мать ребёнка: Пенькова Варвара

Рождение ребёнка
01.11.1806

Сын: Пеньков Софрон Герасимович

Мать ребёнка: Пенькова Варвара

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.01.1815 ст.

Сын: Пеньков Григорий Герасимович

Мать ребёнка: Пенькова Надежда

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Пенькова) Надежда Герасимовна

Мать ребёнка: Пенькова Варвара

Смерть
1820
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

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