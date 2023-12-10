Марина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Усольцева Евфросинья Евдокимова

Отец ребёнка: Усольцев Евдоким Климентьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.06.1912

Дочь: Усольцева Анна Евфимилиевна

Отец ребёнка: Усольцев Евдоким Климентьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Усольцева Марина Евдокимова

Отец ребёнка: Усольцев Евдоким Климентьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.11.1916

Сын: Усольцев Михаил Евдокимович

Отец ребёнка: Усольцев Евдоким Климентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усольцев Евдоким Климентьевич

Смерть
Неизвестно
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