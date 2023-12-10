Марина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Усольцева Евфросинья Евдокимова
Отец ребёнка: Усольцев Евдоким Климентьевич
Рождение ребёнка
27.06.1912
Дочь: Усольцева Анна Евфимилиевна
Отец ребёнка: Усольцев Евдоким Климентьевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Усольцева Марина Евдокимова
Отец ребёнка: Усольцев Евдоким Климентьевич
Рождение ребёнка
01.11.1916
Сын: Усольцев Михаил Евдокимович
Отец ребёнка: Усольцев Евдоким Климентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно