Селезнёв Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнёв Василий Николаевич

Место рождения

д. Пегариха, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

03.12.1912

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горохов (Горохов) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
28.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горохов (Горохов) Екатерина Михайловна

Смерть
1977

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