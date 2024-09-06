Селезнёв Василий Николаевич
Место рожденияд. Пегариха, Нижегородская область, Россия
Дата рождения03.12.1912
Дата смерти1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горохов (Горохов) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
28.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горохов (Горохов) Екатерина Михайловна