Штрыкова (Рубанова) Мария Алексеевна
Место рожденияПервомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Дата рождения15.02.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1990
Отец: Рубанов Алексей Васильевич
Мать: Рубанова Светлана
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
01.04.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Штрыков Дмитрий
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
02.08.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Штрыков Дмитрий
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Штрыков Дмитрий