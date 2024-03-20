Штрыкова (Рубанова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штрыкова (Рубанова) Мария Алексеевна

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Место рождения

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.

Дата рождения

15.02.1990

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

1970 г.р.

Муж

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1990

Отец: Рубанов Алексей Васильевич

Мать: Рубанова Светлана

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
01.04.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Штрыков Дмитрий

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
02.08.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Штрыков Дмитрий

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штрыков Дмитрий

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