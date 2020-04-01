Блинова (Рязанова) Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1926
Дата смерти?.04.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1926
Рождение ребёнка
28.09.1948
Рождение ребёнка
08.10.1952
Рождение ребёнка
23.01.1957
Рождение ребёнка
24.01.1960
Рождение ребёнка
14.04.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
доярка
Смерть
?.04.2020