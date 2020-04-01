Блинова (Рязанова) Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова (Рязанова) Мария Филипповна

Блинова (Рязанова) Мария Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1926

Дата смерти

?.04.2020

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1926

Отец: Рязанов Филипп Елисеевич

Мать: Рязанова Афанасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блинов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
08.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блинов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
23.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блинов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
24.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блинов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
14.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блинов Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Алексей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
доярка
Смерть
?.04.2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close