(Ляпич) Вера Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Ляпич Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Важник Пётр Иванович
Отец ребёнка: Важник Иван Маркиянович
Рождение ребёнка
16.03.1929
Дочь: (Важник) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Важник Иван Маркиянович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Важник Иван Маркиянович
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Важник Иван Маркиянович
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Важник Иван Маркиянович
Смерть
1989