(Ляпич) Вера Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ляпич) Вера Фёдоровна

Место рождения

Боровая Слобода, Пуховичский район, Минская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Ляпич Федор

Мать: (Клевко) София Григорьевна

Боровая Слобода, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Важник Пётр Иванович

Отец ребёнка: Важник Иван Маркиянович

Рождение ребёнка
16.03.1929

Дочь: (Важник) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Важник Иван Маркиянович

Боровая Слобода, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Важник Иван Маркиянович

Боровая Слобода, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Важник Иван Маркиянович

Боровая Слобода, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Важник Василий Иванович

Отец ребёнка: Важник Иван Маркиянович

Боровая Слобода, Пуховичский район, Минская область
Смерть
1989
Боровая Слобода, Пуховичский район, Минская область

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