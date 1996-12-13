Онушко Булах Валентина Ивановна 08.03.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Онушко Булах Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1929

Дата смерти

13.12.1996

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1929

Отец: Булах Иван

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Онушко Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Онушко Ольга Григорьева

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.02.1956

Дочь: Гришина Онушко Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Онушко Григорий Фёдорович

Смерть
13.12.1996

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