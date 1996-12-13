Онушко Булах Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1929
Дата смерти13.12.1996
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1929
Отец: Булах Иван
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Онушко Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Онушко Ольга Григорьева
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.02.1956
Дочь: Гришина Онушко Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Онушко Григорий Фёдорович
Смерть
13.12.1996