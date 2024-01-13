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Лизунова Фекла Михайловна

Место рождения

д. Пагитовская, Холмогорский Уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

25.06.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

Около 1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОГ
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Место
Комментарий
Рождение
25.06.1897 ст.

Отец: Лизунов Михаил Прович

Мать: Лизунова Анна Андреевна

д. Пагитовская, Холмогорский Уезд, Архангельская губерния
Запись о рождении Феклы находится в ГБУ АО «Государственный архив Архангельской области» Метрическая книга Тарасовского прихода Холмогорского уезда Архангельской губернии, Фонд № 29. Оп.39 т. 1. Д. 41... Показать все
Смерть
Неизвестно
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