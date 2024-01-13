Лизунова Фекла Михайловна
Место рожденияд. Пагитовская, Холмогорский Уезд, Архангельская губерния
Дата рождения25.06.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
25.06.1897 ст.
Отец: Лизунов Михаил Прович
Мать: Лизунова Анна Андреевна
д. Пагитовская, Холмогорский Уезд, Архангельская губерния
Запись о рождении Феклы находится в ГБУ АО «Государственный архив Архангельской области» Метрическая книга Тарасовского прихода Холмогорского уезда Архангельской губернии, Фонд № 29. Оп.39 т. 1. Д. 41... Показать все
Смерть
Неизвестно