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Барсагаев Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1947

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1947

Отец: Барсагаев Николай Андреевич

Мать: (Большанина) Елена Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Пинигина) Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
22.06.1974

Сын: Барсагаев Евгений Владимирович

Мать ребёнка: (Пинигина) Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
01.01.1984

Дочь: (Барсагаева) Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: (Пинигина) Людмила Васильевна

Смерть
2001

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