Барсагаев Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1947
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1974
Сын: Барсагаев Евгений Владимирович
Мать ребёнка: (Пинигина) Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
01.01.1984
Дочь: (Барсагаева) Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: (Пинигина) Людмила Васильевна
Смерть
2001