Селивоненко Параскева Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивоненко Параскева Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селивонов Федор Кондратьев

Отец ребёнка: Селивонов Кондрат Максимович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1801

Муж: Селивонов Кондрат Максимович

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
14.10.1801 ст.

Дочь: (Селивонова) Проскевия Кондратьева

Отец ребёнка: Селивонов Кондрат Максимович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Селивонов Григорий Кондратьев

Отец ребёнка: Селивонов Кондрат Максимович

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из дат рождения детей.
Смерть
Неизвестно

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