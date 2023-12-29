Селивоненко Параскева Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селивонов Федор Кондратьев
Отец ребёнка: Селивонов Кондрат Максимович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1801
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
14.10.1801 ст.
Дочь: (Селивонова) Проскевия Кондратьева
Отец ребёнка: Селивонов Кондрат Максимович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Селивонов Григорий Кондратьев
Отец ребёнка: Селивонов Кондрат Максимович
Исходя из дат рождения детей.
Смерть
Неизвестно