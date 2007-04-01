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Попов Павел Гаврилович

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Место рождения

Усятское, Бийский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

10.06.1924

Дата смерти

01.04.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1924

Отец: Попов Гавриил Данилович

Мать: Попова Анна Фёдоровна

Усятское, Бийский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Сергей Павлович

Мать ребёнка: Попова (Кубасова) Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова (Кубасова) Мария Николаевна

Призыв на военную службу
?.08.1942
Рождение ребёнка
01.01.1955

Сын: Попов Николай Павлович

Мать ребёнка: Попова (Кубасова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
24.01.1966

Дочь: Панчук (Попова) Вера Павловна

Мать ребёнка: Попова (Кубасова) Мария Николаевна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Смерть
01.04.2007

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