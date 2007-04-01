Попов Павел Гаврилович
Место рождения
Дата рождения10.06.1924
Дата смерти01.04.2007
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1924
Отец: Попов Гавриил Данилович
Мать: Попова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Попова (Кубасова) Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Призыв на военную службу
?.08.1942
Рождение ребёнка
01.01.1955
Мать ребёнка: Попова (Кубасова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
24.01.1966
Дочь: Панчук (Попова) Вера Павловна
Мать ребёнка: Попова (Кубасова) Мария Николаевна
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Смерть
01.04.2007