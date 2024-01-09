Осташкевич Виктор Витольд — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осташкевич Виктор Витольд

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осташкевич Иосиф Андреевич

Мать: Осташкевич Софья Сигизмундовна

Рождение ребёнка
18.10.1935

Сын: Осташкевич Ostashkevich Иосиф Joseph Викторович Vitoldovich

Мать ребёнка: Осташкевич Людмила (Люся) Михайловна

г. Орша
Рождение ребёнка
02.02.1940

Дочь: Рагулина Мария

Мать ребёнка: Осташкевич Людмила (Люся) Михайловна

г Орша Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осташкевич Людмила (Люся) Михайловна

Смерть
Неизвестно
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