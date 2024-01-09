Осташкевич Виктор Витольд
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1935
Сын: Осташкевич Ostashkevich Иосиф Joseph Викторович Vitoldovich
Мать ребёнка: Осташкевич Людмила (Люся) Михайловна
г. Орша
Рождение ребёнка
02.02.1940
Дочь: Рагулина Мария
Мать ребёнка: Осташкевич Людмила (Люся) Михайловна
г Орша Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно