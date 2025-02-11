Авдотья Дементьева
женский, родилась 1736, Старый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Занка Княскин (Иван Нефедов)1738 г.р.
Дети
Степан Иванов1755 г.р.
Пелагея Иванова1761 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Старый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Сын: Степан Иванов
Отец ребёнка: Занка Княскин (Иван Нефедов)
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Занка Княскин (Иван Нефедов)
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно