Авдотья Дементьева 1736 — найти родственников по фамилии на Familio

Авдотья Дементьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1736, Старый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Занка Княскин (Иван Нефедов)1738 г.р.
Дети
Степан Иванов1755 г.р.
Пелагея Иванова1761 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Занка Княскин (Иван Нефедов)

Рождение ребёнка
1755

Сын: Степан Иванов

Отец ребёнка: Занка Княскин (Иван Нефедов)

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Занка Княскин (Иван Нефедов)

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.