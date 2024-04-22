(Смехнова) Федосия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Смехнова) Федосия Ильинична

Место рождения

Завальское, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Смехнов Илья Прохорович

Мать: Смехнова Евдокия Косминовна

Завальское, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
27.01.1906

Муж: Дупак Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Дупак Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Дупак Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Дупак Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Дупак Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Екатарина Григорьевна

Отец ребёнка: Дупак Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Дупак Гавриил Григорьевич

Отец ребёнка: Дупак Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Дупак Матвей Григорьевич

Отец ребёнка: Дупак Григорий Емельянович

Смерть
Неизвестно
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