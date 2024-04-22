(Смехнова) Федосия Ильинична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Бракосочетание
27.01.1906
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Дупак Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Дупак Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Екатарина Григорьевна
Отец ребёнка: Дупак Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Дупак Гавриил Григорьевич
Отец ребёнка: Дупак Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Дупак Григорий Емельянович
Смерть
Неизвестно