Чугунов Фёдор Гурьев 1831 — найти родственников по фамилии на Familio

Чугунов Фёдор Гурьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1831, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно

Отец
Чугунов Гурьян Захаров1807 г.р.
Супруги
Чугунова Агафья Афанасьева1836 г.р.
Дети
Чугунов Михаил Фёдоров1853 г.р.
Чугунов Алексей Фёдоров1856 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Чугунов Гурьян Захаров

Мать: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чугунова Агафья Афанасьева

Рождение ребёнка
1853

Сын: Чугунов Михаил Фёдоров

Мать ребёнка: Чугунова Агафья Афанасьева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1856

Сын: Чугунов Алексей Фёдоров

Мать ребёнка: Чугунова Агафья Афанасьева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

28 семья

Рождение ребёнка
1866

Сын: Чугунов Игнат Фёдоров

Мать ребёнка: Чугунова Агафья Афанасьева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
06.03.1868

Дочь: (Чугунова) Евдокия Фёдорова

Мать ребёнка: Чугунова Агафья Афанасьева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
08.03.1874

Сын: Чугунов Тимофей Фёдоров

Мать ребёнка: Чугунова Агафья Афанасьева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно

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