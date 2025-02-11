Чугунов Фёдор Гурьев
мужской, родился 1831, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умер Неизвестно
ОтецЧугунов Гурьян Захаров1807 г.р.
Супруги
Чугунова Агафья Афанасьева1836 г.р.
Дети
Чугунов Михаил Фёдоров1853 г.р.
Чугунов Алексей Фёдоров1856 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Чугунов Гурьян Захаров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Чугунова Агафья Афанасьева
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Чугунова Агафья Афанасьева
Место жительства
1857
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Чугунова Агафья Афанасьева
Рождение ребёнка
06.03.1868
Дочь: (Чугунова) Евдокия Фёдорова
Мать ребёнка: Чугунова Агафья Афанасьева
Рождение ребёнка
08.03.1874
Мать ребёнка: Чугунова Агафья Афанасьева
Смерть
Неизвестно