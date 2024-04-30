Панова (Милова) Мария Гавриловна
Место рождения
Дата рождения02.05.1958
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1958
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панов Александр Валентинович
Рождение ребёнка
27.10.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панов Александр Валентинович