Смекалов Иван ??? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смекалов Иван ???

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смекалова (Смекалова) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Горина (Смекалова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смекалов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Горина (Смекалова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смекалов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Горина (Смекалова) Александра Васильевна

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