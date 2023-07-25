Смекалов Иван ???
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смекалова (Смекалова) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Горина (Смекалова) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смекалов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Горина (Смекалова) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горина (Смекалова) Александра Васильевна