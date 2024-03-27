Мошкович (Банкова) Розалия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошкович (Банкова) Розалия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

08.11.1961

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Банков Самуил

Мать: Банкова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машкович Эмануил

Отец ребёнка: Мошкович Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мошкович Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Мошкович Михаил

Рождение ребёнка
31.05.1898

Дочь: Шекунова (Мошкович) Ревекка

Отец ребёнка: Мошкович Михаил

Рождение ребёнка
1899

Сын: Мошкович Павел

Отец ребёнка: Мошкович Михаил

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Мошкович Самуил

Отец ребёнка: Мошкович Михаил

Рождение ребёнка
22.11.1906

Дочь: Посылкина (Мошкович) Гита

Отец ребёнка: Мошкович Михаил

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Суздальницкая (Мошкович) Белла

Отец ребёнка: Мошкович Михаил

Рождение ребёнка
11.09.1909

Дочь: Суздальницкая (Мошкович) Сарра

Отец ребёнка: Мошкович Михаил

Рождение ребёнка
11.09.1909

Дочь: Акулова (Мошкович) Вера

Отец ребёнка: Мошкович Михаил

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Мошкович Соломон

Отец ребёнка: Мошкович Михаил

Смерть
08.11.1961

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