Мошкович (Банкова) Розалия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти08.11.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Банков Самуил
Мать: Банкова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Машкович Эмануил
Отец ребёнка: Мошкович Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мошкович Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Мошкович Михаил
Рождение ребёнка
31.05.1898
Дочь: Шекунова (Мошкович) Ревекка
Отец ребёнка: Мошкович Михаил
Рождение ребёнка
1899
Сын: Мошкович Павел
Отец ребёнка: Мошкович Михаил
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Мошкович Самуил
Отец ребёнка: Мошкович Михаил
Рождение ребёнка
22.11.1906
Дочь: Посылкина (Мошкович) Гита
Отец ребёнка: Мошкович Михаил
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Суздальницкая (Мошкович) Белла
Отец ребёнка: Мошкович Михаил
Рождение ребёнка
11.09.1909
Дочь: Суздальницкая (Мошкович) Сарра
Отец ребёнка: Мошкович Михаил
Рождение ребёнка
11.09.1909
Дочь: Акулова (Мошкович) Вера
Отец ребёнка: Мошкович Михаил
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Мошкович Соломон
Отец ребёнка: Мошкович Михаил
Смерть
08.11.1961