(Сачко) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сачко) Анна

Место рождения

с.Орлеан, Благовещенский район, Алтайский край

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Сачко Тимофей

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логоша Николай

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Логоша Николай

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Логоша Николай

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Логоша Николай

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Логоша Николай

Смерть
Неизвестно

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