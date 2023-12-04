(Сачко) Анна
Место рожденияс.Орлеан, Благовещенский район, Алтайский край
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Сачко Тимофей
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логоша Николай
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1960
Смерть
Неизвестно