Зеленин Валентин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1911
Дата смерти16.05.1945
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1911
Отец: Зеленин Иван Иванович
Бракосочетание
05.06.1937
Рождение ребёнка
24.03.1938
Дочь: Бережная (Зеленина) Ирина Валентиновна
Мать ребёнка: Зеленина (Артемьева) Зоя Никитишна
Смерть
16.05.1945
Причина смерти: умер от ран после подавления фашисткого мятежа в Праге