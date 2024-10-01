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Зеленин Валентин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1911

Дата смерти

16.05.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1911

Отец: Зеленин Иван Иванович

Мать: Зеленина Татьяна Васильевна

Бракосочетание
05.06.1937

Жена: Зеленина (Артемьева) Зоя Никитишна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.03.1938

Дочь: Бережная (Зеленина) Ирина Валентиновна

Мать ребёнка: Зеленина (Артемьева) Зоя Никитишна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
16.05.1945
Причина смерти: умер от ран после подавления фашисткого мятежа в Праге

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