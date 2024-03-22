Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Заглодин Николай Иванович
Заглодин Николай Иванович
Написать автору
Древо
Место рождения
Рахманово
, Павловский Посад, Московская область
Дата рождения
1864
Дата смерти
1920
Пол
Мужской
Отец
Заглодин Иван Прохорович
1825 г.р.
Мать
Заглодина (Соколова) Неонила Алексеева
1826 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец:
Заглодин Иван Прохорович
Мать:
Заглодина Неонила Алексеева
Рахманово
, Павловский Посад, Московская область
Смерть
1920
Рахманово
, Павловский Посад, Московская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия