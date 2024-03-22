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Заглодин Николай Иванович

Место рождения

Рахманово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Заглодин Иван Прохорович

Мать: Заглодина Неонила Алексеева

Рахманово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
1920
Рахманово, Павловский Посад, Московская область
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