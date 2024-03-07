Толкунова Акилина Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Дария Николаевна
Отец ребёнка: Толкунов Николай Евдокимов
Рождение ребёнка
1818
Сын: Толкунов Василей Николаевич
Отец ребёнка: Толкунов Николай Евдокимов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Толкунов Николай Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Большое Новосурино, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно