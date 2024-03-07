Толкунова Акилина Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкунова Акилина Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Дария Николаевна

Отец ребёнка: Толкунов Николай Евдокимов

Рождение ребёнка
1818

Сын: Толкунов Василей Николаевич

Отец ребёнка: Толкунов Николай Евдокимов

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Толкунов Николай Евдокимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкунов Николай Евдокимов

Место жительства
Неизвестно
Большое Новосурино, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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