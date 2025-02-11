Разумова Арина Михайлова
женский, родилась 1825
умерла Неизвестно
Супруги
Разумов Иван Сергеев1826 г.р.
Дети
(Разумов) Пётр Иванов1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Разумов Иван Сергеев
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Разумов) Пётр Иванов
Отец ребёнка: Разумов Иван Сергеев
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно