Разумова Арина Михайлова 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Разумова Арина Михайлова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1825

умерла Неизвестно

Супруги
Разумов Иван Сергеев1826 г.р.
Дети
(Разумов) Пётр Иванов1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разумов Иван Сергеев

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Разумов) Пётр Иванов

Отец ребёнка: Разумов Иван Сергеев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

128 Семья

Смерть
Неизвестно

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