Мякишев Андрей Федорович 30.06.1873 — найти родственников по фамилии на Familio

Мякишев Андрей Федорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 30.06.1873, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Мякишев Федор МироновичНеизвестно г.р.
Мать
Мякишева (Мякишев) Матрена СеменовнаНеизвестно г.р.
Супруги
Мякишева (Пантелеева) Елена Леонтьева10.05.1872 г.р.
Дети
Мякишев Федор Андреевич30.01.1906 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1873

Отец: Мякишев Федор Миронович

Мать: Мякишева (Мякишев) Матрена Семеновна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
10.11.1891

Жена: Мякишева (Пантелеева) Елена Леонтьева

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
30.01.1906

Сын: Мякишев Федор Андреевич

Мать ребёнка: Мякишева (Пантелеева) Елена Леонтьева

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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