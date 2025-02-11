Мякишев Андрей Федорович
мужской, родился 30.06.1873, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецМякишев Федор МироновичНеизвестно г.р.
МатьМякишева (Мякишев) Матрена СеменовнаНеизвестно г.р.
Супруги
Мякишева (Пантелеева) Елена Леонтьева10.05.1872 г.р.
Дети
Мякишев Федор Андреевич30.01.1906 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1873
Бракосочетание
10.11.1891
Рождение ребёнка
30.01.1906
Мать ребёнка: Мякишева (Пантелеева) Елена Леонтьева
Смерть
Неизвестно