Ивакин Евгений Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивакин Евгений Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1979

Отец: Ивакин Алексей Федорович

Мать: Ивакина Александра Вахрамеевна

Рождение ребёнка
19.04.1997

Дочь: Жданова Юлия Евгеньевна

Мать ребёнка: Ивакина Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
04.08.1998

Дочь: Ивакина Анастасия Евгеньевна

Мать ребёнка: Ивакина Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
20.08.2013

Сын: Ивакин Виктор Евгеньевич

Мать ребёнка: Ивакина Наталья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивакина Наталья Михайловна

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