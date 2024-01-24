Ивакин Евгений Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1979
Рождение ребёнка
19.04.1997
Дочь: Жданова Юлия Евгеньевна
Мать ребёнка: Ивакина Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
04.08.1998
Дочь: Ивакина Анастасия Евгеньевна
Мать ребёнка: Ивакина Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
20.08.2013
Мать ребёнка: Ивакина Наталья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно