Соболева (Сретенская) Евдокия Карпова
Место рожденияСело Георгиевское в Раменье, Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Дата рождения13.02.1847
Дата смертиПосле 1897 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1847
Отец: Сретенский Карп Петров
Село Георгиевское в Раменье, Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Бракосочетание
21.04.1861 ст.
Георгиевское в Раменье, Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Смерть
После 1897 ст.
Георгиевское в Раменье