Соболева (Сретенская) Евдокия Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева (Сретенская) Евдокия Карпова

Место рождения

Село Георгиевское в Раменье, Рыбинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

13.02.1847

Дата смерти

После 1897 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Около 1804 г.р.

Муж

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
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Место
Комментарий
Рождение
13.02.1847

Отец: Сретенский Карп Петров

Мать: Сретенская Федосья Иванова

Село Георгиевское в Раменье, Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Бракосочетание
21.04.1861 ст.

Муж: Соболев Дмитрий Константинович

Георгиевское в Раменье, Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Смерть
После 1897 ст.
Георгиевское в Раменье
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