Батманникова Гильда Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батманникова Гильда Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Риммер Давыд

Мать: Риммер Тереза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дерксен Рита Анатольевна

Отец ребёнка: Батманников Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волженина Антонина Анатольевна

Отец ребёнка: Батманников Анатолий Иванович

Смерть
Неизвестно

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