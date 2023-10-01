Батманникова Гильда Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Риммер Давыд
Мать: Риммер Тереза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дерксен Рита Анатольевна
Отец ребёнка: Батманников Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волженина Антонина Анатольевна
Отец ребёнка: Батманников Анатолий Иванович
Смерть
Неизвестно