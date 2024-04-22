Чхало (Чхаленко) Федор Кириллович
Место рождения
Дата рождения19.04.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1808
Отец: Чхало Кирилл Федорович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SHQ-T?i=82&cc=4133834&cat=1017789
Бракосочетание
15.04.1828
Жена: Чхало Мария Герасимовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S7B-H?i=344&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Чхало Анна Федоровна
Мать ребёнка: Чхало Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Чхало Сигклитикия Федоровна
Мать ребёнка: Чхало Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
15.09.1840
Дочь: Остапенко Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Чхало Мария Герасимовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S13-R?i=496&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Чхало Епистимия Федоровна
Мать ребёнка: Чхало Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
01.11.1843
Дочь: Чхало Зиновия Федоровна
Мать ребёнка: Чхало Мария Герасимовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SBS-M?i=549&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
Неизвестно