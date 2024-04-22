Чхало (Чхаленко) Федор Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чхало (Чхаленко) Федор Кириллович

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

19.04.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1808

Отец: Чхало Кирилл Федорович

Мать: Чхало Екатерина Степановна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SHQ-T?i=82&cc=4133834&cat=1017789
Бракосочетание
15.04.1828

Жена: Чхало Мария Герасимовна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S7B-H?i=344&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Чхало Анна Федоровна

Мать ребёнка: Чхало Мария Герасимовна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Чхало Сигклитикия Федоровна

Мать ребёнка: Чхало Мария Герасимовна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
15.09.1840

Дочь: Остапенко Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Чхало Мария Герасимовна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S13-R?i=496&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Чхало Епистимия Федоровна

Мать ребёнка: Чхало Мария Герасимовна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.11.1843

Дочь: Чхало Зиновия Федоровна

Мать ребёнка: Чхало Мария Герасимовна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SBS-M?i=549&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
Неизвестно
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