(Ибрагимова) Флюра Фатеховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ибрагимова) Флюра Фатеховна

Место рождения

с.Шубино, Сергачского р-на Горьковской

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ибрагимов Фатех

Мать: Ибрагимова Алимя Хасян Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гафуров Рушан

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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