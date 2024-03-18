Сидельников Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидельников Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидельников Адольф Алекчеевич

Мать ребёнка: Сидельникова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидельников Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Сидельникова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидельникова Анна

Рождение ребёнка
03.01.1933

Дочь: Клепиковская Сидельникова Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Сидельникова Анна

Смерть
Неизвестно

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