Волков Алексей Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Алексей Матвеев

Волков Алексей Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Волков Матвей Федоров

Мать: Волкова Анна Петрова

Волков Алексей Матвеевич (1803 — ?) Родился в семье дьякона села Спасского на Ухре Рыбинского уезда Матвея Волкова. С 1813 года обучался в Ярославском уездном училище, а с 1820 года — в Ярославской ду... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Павлова

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Красносельская (Волкова) Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Мария Павлова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Волков Николай Алексеев

Мать ребёнка: Мария Павлова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.