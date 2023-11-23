Волков Алексей Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Волков Матвей Федоров
Мать: Волкова Анна Петрова
Волков Алексей Матвеевич (1803 — ?) Родился в семье дьякона села Спасского на Ухре Рыбинского уезда Матвея Волкова. С 1813 года обучался в Ярославском уездном училище, а с 1820 года — в Ярославской ду... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Павлова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Красносельская (Волкова) Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Мария Павлова
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Мария Павлова
Смерть
Неизвестно