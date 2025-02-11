Семён Захаров
мужской, родился 1794, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЗахарДо 1772 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Яков Семёнов1816 г.р.
Иван Семёнов1818 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Захар
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1816
Сын: Яков Семёнов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1818
Сын: Иван Семёнов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1819
Сын: Сергей Семёнов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1824
Сын: Сидор Семёнов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1834
Сын: Никанор Семёнов
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1837
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно