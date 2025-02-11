Семён Захаров 1794 — найти родственников по фамилии на Familio

Семён Захаров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1794, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
ЗахарДо 1772 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Яков Семёнов1816 г.р.
Иван Семёнов1818 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Захар

Мать: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1816

Сын: Яков Семёнов

Мать ребёнка: ?

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1818

Сын: Иван Семёнов

Мать ребёнка: ?

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1819

Сын: Сергей Семёнов

Мать ребёнка: ?

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1824

Сын: Сидор Семёнов

Мать ребёнка: ?

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Сын: Никанор Семёнов

Мать ребёнка: ?

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1837
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселён в Николаевский уезд

Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

56

Смерть
Неизвестно

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