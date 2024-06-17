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Одинцов Марк Афанасьевич

Место рождения

Боровое, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Одинцов Афанасий Петрович

Мать: Одинцова Акулина

Боровое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одинцова Татьяна

Боровое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Одинцов Николай Маркович

Мать ребёнка: Одинцова Татьяна

Боровое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Одинцова) Домна Марковна

Мать ребёнка: Одинцова Татьяна

Боровое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Одинцов Фома Маркович

Мать ребёнка: Одинцова Татьяна

Боровое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Одинцова) Наталья Марковна

Мать ребёнка: Одинцова Татьяна

Боровое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Одинцов Петр Маркович

Мать ребёнка: Одинцова Татьяна

Боровое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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