Одинцов Марк Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Одинцов Афанасий Петрович
Мать: Одинцова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Одинцова Татьяна
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Одинцова Татьяна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Одинцова) Домна Марковна
Мать ребёнка: Одинцова Татьяна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Одинцова Татьяна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Одинцова) Наталья Марковна
Мать ребёнка: Одинцова Татьяна
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Одинцова Татьяна
Смерть
Неизвестно