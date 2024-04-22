Яшкин Василий Антонович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Яшкин Антон Дмитриевич
Год рассчитан минус 18 лет от метрии свадьбы
Бракосочетание
20.01.1906
Жена: Яшкина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
05.02.1909
Дочь: Яшкина Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Яшкина Анна Алексеевна
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
30.06.1911
Мать ребёнка: Яшкина Анна Алексеевна
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
15.03.1918
Дочь: Яшкина Мария Васильевна
Мать ребёнка: Яшкина Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно