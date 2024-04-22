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Яшкин Василий Антонович

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Яшкин Антон Дмитриевич

Мать: Яшкина Елена Спиридоновна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Год рассчитан минус 18 лет от метрии свадьбы
Бракосочетание
20.01.1906

Жена: Яшкина Анна Алексеевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.02.1909

Дочь: Яшкина Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Яшкина Анна Алексеевна

Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
30.06.1911

Сын: Яшкин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Яшкина Анна Алексеевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
15.03.1918

Дочь: Яшкина Мария Васильевна

Мать ребёнка: Яшкина Анна Алексеевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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